Воронежцев предупредили о новой волне мошенников, предлагающих бензин

Воронежские правоохранители и профильные ведомства призвали жителей региона быть бдительными: мошенники все чаще используют актуальные новостные поводы для своих схем. Как только в информационном поле появляется резонансная тема, в мессенджерах мгновенно активизируются фейковые продавцы, «проверенные поставщики» и распространяются ссылки на сомнительные сайты.