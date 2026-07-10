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В Калининграде работу трактира «У Гашека» приостановили на 60 суток

В ресторане на Ленинском проспекте выявили нарушения обязательных санитарных требований.

В Калининграде суд приостановил работу ресторана «У Гашека» на 60 суток. Ранее на этом настаивал региональный Роспотребнадзор — внеплановая проверка выявила в заведении на Ленинском проспекте многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в частности, речь идут о нарушении требований к хранению продукции, несоблюдении требований к содержанию помещений, оборудования и инвентаря, допуск на кухню работников с неопределенным инфекционным статусом.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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