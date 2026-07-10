Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения возгорания нефтепродуктов в порту

Губернатор также встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения и сообщил, что быстро ликвидировать пожар такого типа не получится, процесс займет несколько дней. Поэтому вернуться в свои квартиры жителей из домов, попавших в зону ЧС, смогут только через несколько дней.