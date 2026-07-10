Беременная жительница Владивостока рассказала, как упала с седьмого этажа

В пятницу ранее в Минздраве края рассказали РИА Новости, что, со слов женщины, ночью ей не спалось и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с седьмого этажа. Пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. При обследовании у пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностировали лишь множественные ушибы, будущий ребенок также не пострадал.