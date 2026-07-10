Беременная жительница Владивостока рассказала, как упала с седьмого этажа

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Беременная женщина, которая после падения с седьмого этажа выжила и смогла сохранить будущего ребенка, рассказала на видео, предоставленном РИА Новости в Минздраве региона, что дерево смягчило удар.
Ранее в Минздраве Приморья рассказали агентству, что 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже и выжила, отделавшись лишь ушибами, будущий ребенок не пострадал.
«Зацепившись за дерево, пролетела мимо… дерево как-то смягчило удар», — рассказала жительница Владивостока.
Она добавила, что с ней в больнице «обращаются как с хрустальной вазой». «Меня полностью обследовали, сделали УЗИ, сказали пол ребенка даже… Жду девочку, ребенок здоров», — сообщила она.
В пятницу ранее в Минздраве края рассказали РИА Новости, что, со слов женщины, ночью ей не спалось и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с седьмого этажа. Пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. При обследовании у пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностировали лишь множественные ушибы, будущий ребенок также не пострадал.