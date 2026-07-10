45% россиян выбираются на рыбалку, чтобы отдохнуть

Многие считают, что рыбалка — это финансово доступный формат отдыха. Так, 73% людей тратят лишь 3 тысячи рублей за сезон — на снасти, приманку и дорогу к водоему. Еще 20% участников опроса укладываются в диапазон от 3 до 10 тысяч рублей, а 7% тратят больше 10 тысяч рублей.