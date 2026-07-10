45% россиян выбираются на рыбалку, чтобы отдохнуть

В воскресенье, 12 июля, в России отмечается День рыбака. Соцсеть Одноклассники запустила тематическую «Неделю рыбы» (12+) и выяснила, как пользователи относятся к рыбалке.
Большинство россиян воспринимают рыбалку как возможность отдохнуть на природе (45%). Еще 26% опрошенных ловят рыбу ради азарта и самого процесса, а 16% назвали главной мотивацией улов.
Около 40% респондентов хорошо относятся к рыбалке, однако выбираются на нее в очень редких случаях. В основном их останавливает нехватка времени (28%), трудности логистики (21%) и отсутствие компании (26%).
Если поездка все же случается, россияне берут с собой семью и родных (25%) или друзей (17%). В одиночку рыбачат лишь 11% опрошенных. В 47% случаев рыбалка приходится на весну или лето.
Многие считают, что рыбалка — это финансово доступный формат отдыха. Так, 73% людей тратят лишь 3 тысячи рублей за сезон — на снасти, приманку и дорогу к водоему. Еще 20% участников опроса укладываются в диапазон от 3 до 10 тысяч рублей, а 7% тратят больше 10 тысяч рублей.
«Неделя рыбы» в ОК объединила тематические публикации, в том числе лайфхаки для новичков и традиции рыбалки. Также пользователи делятся рецептами из российской белой рыбы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что День рыбака отметят в Автозаводском парке Нижнего Новгорода.