Энергетики «Россети Сибирь» обеспечивают надежное электроснабжение фестиваля «МИР Сибири»

В этом году XXII международный фестиваль «МИР Сибири» проходит в поселке Шушенское с 9 по 12 июля.
Компания «Россети Сибирь» выступает партнером мероприятия и обеспечивает надежное электроснабжение площадок фестиваля.
Перед стартом мероприятия специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» завершили масштабные технические работы на питающих подстанциях и проверку основного оборудования. Совместно с муниципальным предприятием «Шушенские тепловые и электрические сети» на площадку направлено три резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 400 киловатт.
Также организовано постоянное дежурство служб Минусинских электрических сетей филиала «Красноярскэнерго». Это позволяет поддерживать штатный режим работы энергообъектов на протяжении всего фестиваля.
«Электроснабжение — это не просто технический вопрос, а кровеносная система фестиваля. Без стабильного электричества невозможно функционирование ни одной площадки. От него зависит работа светового, звукового оборудования и безопасность территории. Качественный звук любимой группы вечером или горячий кофе ранним фестивальным утром — это результат работы энергетиков, благодаря которым есть свет. Спасибо нашим партнерам за то, что гости и участники “МИРа Сибири” могут наслаждаться музыкой и испытывать яркие эмоции», — рассказывает заместитель исполнительного директора международного фестиваля Дмитрий Сиротинин.
«МИР Сибири» проходит на юге Красноярского края 22-й раз. Ежегодно на фестиваль приезжают десятки тысяч зрителей. В этом году на сцене выступают не только российские музыканты, но и коллективы из Армении, Молдовы, Китая и других стран.