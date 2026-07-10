Энергетики «Россети Сибирь» обеспечивают надежное электроснабжение фестиваля «МИР Сибири»

«Электроснабжение — это не просто технический вопрос, а кровеносная система фестиваля. Без стабильного электричества невозможно функционирование ни одной площадки. От него зависит работа светового, звукового оборудования и безопасность территории. Качественный звук любимой группы вечером или горячий кофе ранним фестивальным утром — это результат работы энергетиков, благодаря которым есть свет. Спасибо нашим партнерам за то, что гости и участники “МИРа Сибири” могут наслаждаться музыкой и испытывать яркие эмоции», — рассказывает заместитель исполнительного директора международного фестиваля Дмитрий Сиротинин.