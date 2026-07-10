В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Возведение детской поликлиники завершено в Соликамске Пермского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили в управлении капитального строительства, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Новое здание, рассчитанное на 200 посещений в смену, построено с учетом всех требований к медицинским учреждениям. В частности, в отделке кабинетов использованы специальные панели, которые более долговечны и устойчивы к повреждениям и царапинам. На трех этажах подготовлены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные и процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Все они оснащены современным оборудованием.
Прилегающая территория благоустроена, созданы безопасные подъездные пути и зоны отдыха для детей и родителей. После проведения обязательной процедуры лицензирования поликлиника начнет принимать пациентов.
«Пусть наши дети болеют как можно реже, а если это все же случится — новые стены поликлиники и современное оборудование помогут маленьким пациентам выздоравливать быстрее. В этом году также завершим строительство поликлиники фтизиопульмонологического центра в Перми. В следующем достроим лечебный корпус в Октябрьском округе», — прокомментировал в своих соцсетях губернатор Дмитрий Махонин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.