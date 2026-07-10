В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Новое здание, рассчитанное на 200 посещений в смену, построено с учетом всех требований к медицинским учреждениям. В частности, в отделке кабинетов использованы специальные панели, которые более долговечны и устойчивы к повреждениям и царапинам. На трех этажах подготовлены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные и процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Все они оснащены современным оборудованием.