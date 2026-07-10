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Улитку с щупальцами в виде гусениц заметили в Воронежском заповеднике

Учение рассказали, что моллюск заражен червем-паразитом.

Источник: Комсомольская правда

Студенты-зоологи ВГУ во время практики на территории Воронежского заповедника обнаружили необычный экземпляр улитки-янтарки. Это обычный для поймы реки Усмань вид. А обнаруженный экземпляр оказался паразитическим червём-трематодой из рода Лейкохлоридий.

Улитка для паразита является промежуточным хозяином в цикле развития червя. Взрослый половозрелый червь достигает размера 1,5×0,8 мм и живёт в пищеварительном тракте воробьиных птиц. Улитка заражается, поедая птичьи экскременты с яйцами гельминта.

— В организме улитки-янтарки яйца лейкохлоридия превращаются в особую фазу развития — спороцисту, — пояснили ученые заповедника. — Спороцисты меняют поведение моллюска, заставляя его двигаться на открытые освещенные поверхности.

Кроме того у зараженной улитки происходит превращение одного или двух глазных стебельков-щупалец в пульсирующие зеленоватые и окрашенные вздутия, напоминающие гусениц чешуекрылых насекомых. Это — один из удивительных случаев мимикрии (подражательства) в животном мире.

Зараженная улитка обычно долго не живет, а становится добычей птицы, которая принимает глазные стебельки за гусеницу.