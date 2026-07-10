Улитку с щупальцами в виде гусениц заметили в Воронежском заповеднике

Кроме того у зараженной улитки происходит превращение одного или двух глазных стебельков-щупалец в пульсирующие зеленоватые и окрашенные вздутия, напоминающие гусениц чешуекрылых насекомых. Это — один из удивительных случаев мимикрии (подражательства) в животном мире.