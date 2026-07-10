Нижегородца чуть не лишили двух фургонов и машины из-за долгов по алиментам

В Нижегородской области индивидуальный предприниматель полностью погасил крупную задолженность по алиментным платежам — решающим фактором стали меры принудительного взыскания со стороны судебных приставов. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГУ ФССП России по региону.
Мужчина, 41 год, является отцом троих детей. В отношении него было возбуждено два исполнительных производства. Изначально алименты удерживались из официального дохода — в размере ⅓ и ⅙ от всех видов заработка. Однако в ходе проверки финансовых поступлений приставы выявили скрытую часть доходов должника. После перерасчёта сумма задолженности составила 1,4 миллиона рублей.
Поскольку мужчина не предпринимал действий для погашения долга, сотрудники ФССП наложили арест на его транспортные средства: кроссовер Volkswagen Tiguan и два грузовых фургона — Fiat Ducato и УАЗ‑22069. Далее была начата процедура оценки стоимости кроссовера для последующей реализации на торгах.
Осознав риск потери всего автопарка, должник изыскал средства и полностью погасил задолженность. После этого аресты с транспортных средств были сняты.
Ранее 1 млн рублей долга вернули восьмерым нижегородским работникам.