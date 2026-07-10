Нижегородца чуть не лишили двух фургонов и машины из-за долгов по алиментам

Мужчина, 41 год, является отцом троих детей. В отношении него было возбуждено два исполнительных производства. Изначально алименты удерживались из официального дохода — в размере ⅓ и ⅙ от всех видов заработка. Однако в ходе проверки финансовых поступлений приставы выявили скрытую часть доходов должника. После перерасчёта сумма задолженности составила 1,4 миллиона рублей.