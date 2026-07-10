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Град размером с перепелиное яйцо выпал в Воронежской области

Льдинки местные жители заметили днём 10 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Сильный дождь с градом прошёл в некоторых районах Воронежской области и столицы Черноземья днём в пятницу, 10 июля. Фотографиями местных жителей поделились в канале «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.

Судя по снимкам, отдельные льдинки достигали размеров перепелиного яйца.

Ранее «АиФ-Воронеж» рассказало о погоде в регионе на предстоящие выходные.

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