Град размером с перепелиное яйцо выпал в Воронежской области

Сильный дождь с градом прошёл в некоторых районах Воронежской области и столицы Черноземья днём в пятницу, 10 июля. Фотографиями местных жителей поделились в канале «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.
Судя по снимкам, отдельные льдинки достигали размеров перепелиного яйца.
Ранее «АиФ-Воронеж» рассказало о погоде в регионе на предстоящие выходные.
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