В Шушенском открыли первое в крае детское пространство «Данко»

В библиотеке сделали ремонт, обновили освещение, закупили мебель, ноутбуки, интерактивную песочницу и стол, мультлабораторию и 35 настольных игр. Книжный фонд пополнили 950 новыми издания ми. Пространство разделили на несколько зон. Для малышей до 6 лет работает «ИграриУМ», для детей от 7 до 11 лет «СоображариУМ», для ребят от 7 до 14 лет «УникУМ», а общий зал назвали «ЧитариУМ».