В Шушенском открыли первое в крае детское пространство «Данко»

В Шушенской центральной детской библиотеке открылся первый в Красноярском крае культурно-просветительский центр «Данко». Это современное пространство для детского творчества, чтения и семейного досуга.
В библиотеке сделали ремонт, обновили освещение, закупили мебель, ноутбуки, интерактивную песочницу и стол, мультлабораторию и 35 настольных игр. Книжный фонд пополнили 950 новыми издания ми. Пространство разделили на несколько зон. Для малышей до 6 лет работает «ИграриУМ», для детей от 7 до 11 лет «СоображариУМ», для ребят от 7 до 14 лет «УникУМ», а общий зал назвали «ЧитариУМ».
В центре будут проводить занятия по краеведению, мастер-классы, литературные чтения, арт-мастерские и клубы по интересам.
«Мы открываем не просто детский центр, а пространство возможностей, где каждый ребенок сможет раскрыть свой талант, а родители обрести опору и источник вдохновения в вопросах воспитания», — отметила директор Красноярской краевой детской библиотеки Татьяна Буравцова.
Всего в 2026 году в Красноярском крае планируют создать восемь таких детских культурно-просветительских центров. Они появятся на базе библиотек и культурно-досуговых учреждений в Шушенском, Красноярске, Манско-Уярском и Северо-Енисейском округах.