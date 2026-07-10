Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Данные о границах сельхозугодий Нижегородской области начали вносить в ЕГРН

Вступили в силу изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Источник: Живем в Нижнем

С 1 июля в России начали действовать поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь данные о границах участков в составе земель сельскохозяйственного назначения будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Как объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова, внесение границ сельхозугодий в ЕГРН усовершенствует правовое регулирование в отрасли и повысит точность сведений о землях. Также поправки призваны защитить территории, отведенные под сельское хозяйство, от нецелевого использования.

Информация будет поступать в ЕГРН из Минсельхоза России. Ведомство обязали делиться сведениями с Росреестром.

Стоит отметить, что нововведение не создает для граждан каких-либо юридических сложностей. Ожидается, что поправки упростят для них совершение операций с недвижимым имуществом на сельхозугодьях.