Данные о границах сельхозугодий Нижегородской области начали вносить в ЕГРН

Как объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова, внесение границ сельхозугодий в ЕГРН усовершенствует правовое регулирование в отрасли и повысит точность сведений о землях. Также поправки призваны защитить территории, отведенные под сельское хозяйство, от нецелевого использования.