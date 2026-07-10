Данные о границах сельхозугодий Нижегородской области начали вносить в ЕГРН

С 1 июля в России начали действовать поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь данные о границах участков в составе земель сельскохозяйственного назначения будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Как объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова, внесение границ сельхозугодий в ЕГРН усовершенствует правовое регулирование в отрасли и повысит точность сведений о землях. Также поправки призваны защитить территории, отведенные под сельское хозяйство, от нецелевого использования.
Информация будет поступать в ЕГРН из Минсельхоза России. Ведомство обязали делиться сведениями с Росреестром.
Стоит отметить, что нововведение не создает для граждан каких-либо юридических сложностей. Ожидается, что поправки упростят для них совершение операций с недвижимым имуществом на сельхозугодьях.