Воронежская компания не смогла перенести спор с налоговой на 275 млн в Чечню

По данным картотеки арбитражных дел, на этой неделе воронежский арбитраж приостановил дело из-за того, что рассматривает заявление «Спецтайла» к межрайонной инспекции ФНС № 1 по Воронежской области. В нем компания добивается признания недействительным решения от 21 мая 2025 года о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение, на основании которого с нее пытаются взыскать 274,6 млн руб. В связи с этим для рассмотрения нового дела нужно дождаться вердикта по старому.