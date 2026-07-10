Долгожданное похолодание придет в Нижегородскую область на выходных

Похолодание ожидает Нижегородскую область во второй половине выходных 11−12 июля. Прогноз подготовили специалисты Яндекс Погоды.
В субботу, 11 июля, в Нижнем Новгороде сохранится жаркая погода. Утром температура составит около +25 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов. Скорость ветра при порывах может достигать 15 м/с.
В воскресенье, 12 июля, станет прохладнее, возможен дождь. Днем температура будет около +22 градусов, вечером опустится до +19 градусов, а ночью — до +18 градусов. Порывы северного ветра могут достигать 19 м/с.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря надвигается на Нижний Новгород.