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2 случая крымской лихорадки зафиксировали в Волгоградской области

1102 волгоградца пострадали от укусов клещей с начала года.

В Волгоградской области с начала 2026 года по поводу присасывания клещей обратился 1102 человека, в том числе 374 ребенка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

За текущий период зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза и 2 случая Крымской геморрагической лихорадки.

Клещи обитают в траве и кустарниках, на деревья не заползают. Присосавшись к одежде, клещ ползет вверх и ищет участок с тонкой кожей — голову, шею, подмышки, пупок, подколенную область.

Санврачи советуют: при обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Самостоятельно снимать клеща следует пинцетом, аккуратно поворачивая тело вокруг оси, чтобы не оборвать хоботок.

Снятого клеща можно сдать на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». После укуса нужно внимательно следить за здоровьем в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, как волгоградские ученые раскрыли особенности жителей Севера.

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