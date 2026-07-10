В Красноярске новую школу в Мичуринском планируют сдать раньше срока

Новую школу в красноярском правобережном микрорайоне Мичуринский планируют сдать раньше срока. По контракту подрядчик должен завершить работу в январе 2027-го. Но объект может быть готов уже в текущем году, заявил мэр города Сергей Верещагин. По словам главы Красноярска, сейчас здание готово больше чем на 70 процентов. Рабочие уже приступили к чистовой отделке и монтажу инженерных сетей и кровли. Благоустраивается и территория: вокруг школы устанавливают ограждение, идет подготовка основания под детские и спортивные площадки. Новая школа в Мичуринском рассчитана на 1 280 мест. Для учеников начальной школы возведен свой двухэтажный блок с отдельным входом. Детей школа примет уже в следующем году. Тогда же, по планам, должно закончиться строительство дороги к учреждению. Она также обеспечит въезд и в сам микрорайон. Транспортная доступность территории — вопрос отдельный, обсудим его с выездом на место в ближайшее время, — пообещал Сергей Верещагин. Напомним, сейчас в Красноярске возводятся четыре новых школы. Уже 1 сентября должна распахнуть свои двери школа на 1 550 учеников в Тихих Зорях. Строятся здания в мкр-не Агроуниверситет (1 280 мест) и 5-м мкр-не Солнечного (на 1 100 мест).