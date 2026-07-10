Пристав нашёл двух детей в захламлённой квартире в Красноярском крае

В Назаровском округе мать двоих детей привела квартиру в порядок после того, как судебный пристав обнаружил антисанитарные условия проживания. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Красноярскому краю.
Сотрудник ведомства пришёл к женщине для принудительного привода в суд — она не явилась на заседание по делу о мелком хулиганстве.
В квартире пристав увидел мусор, резкий неприятный запах, отсутствие части мебели и грязную бытовую технику. В таких условиях жили двое детей, младшему из которых два года. Пристав предупредил женщину о недопустимости подобных условий и передал информацию в полицию.
Через два дня получили фотоотчёт: квартира была убрана. Теперь семья находится под контролем органов по делам несовершеннолетних.
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