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Пристав нашёл двух детей в захламлённой квартире в Красноярском крае

Теперь семья находится под контролем органов по делам несовершеннолетних.

В Назаровском округе мать двоих детей привела квартиру в порядок после того, как судебный пристав обнаружил антисанитарные условия проживания. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Сотрудник ведомства пришёл к женщине для принудительного привода в суд — она не явилась на заседание по делу о мелком хулиганстве.

В квартире пристав увидел мусор, резкий неприятный запах, отсутствие части мебели и грязную бытовую технику. В таких условиях жили двое детей, младшему из которых два года. Пристав предупредил женщину о недопустимости подобных условий и передал информацию в полицию.

Через два дня получили фотоотчёт: квартира была убрана. Теперь семья находится под контролем органов по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что мать из Ачинска, убившая дочь, сделала шокирующее признание.