Новую площадку ГТО открыли в парке Гагарина в Самаре

Все желающие от шести лет и старше могут пройти испытания комплекса ГТО. Площадка работает каждые субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00. Чтобы сдать нормативы, нужно предварительно подать заявку и получить медицинскую справку. Площадки ГТО работают также на улице Куйбышева, в парках, на пляжах. А в парке 50-летия Октября, на площадке «Место силы» под Ленинградским спуском и под Первомайским спуском проходят занятия с тренерами проекта «Самара в движении».