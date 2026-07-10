УФНС напоминает жителям Волгоградской области об оплате НДФЛ до 15 июля

Налог пора платить ИП, нотариусам, адвокатам. А также тем, кто в прошлом году получил дорогие подарки, продал жилье, доли в установленном капитале, которые были в собственности меньше предельного срока владения. Также налоги пора отдавать за выигрыши в лотерее, сдачи помещений в аренду. Платить НДФЛ самостоятельно придется и тем, кто получил доходы от зарубежных источников.