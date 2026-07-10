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УФНС напоминает жителям Волгоградской области об оплате НДФЛ до 15 июля

Налог необходимо платить ИП, нотариусам, адвокатам и продавшим жилье и машину.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области напоминает жителям региона, что пора платить НДФЛ с доходов, заявленных в декларации за 2025 год. Крайний срок — до 15 июля.

Налог пора платить ИП, нотариусам, адвокатам. А также тем, кто в прошлом году получил дорогие подарки, продал жилье, доли в установленном капитале, которые были в собственности меньше предельного срока владения. Также налоги пора отдавать за выигрыши в лотерее, сдачи помещений в аренду. Платить НДФЛ самостоятельно придется и тем, кто получил доходы от зарубежных источников.

Уже с 16 июля за каждый день просрочки будут начисляться пени по 1/300 ставки рефинансирования.

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