ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества

«Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие “дивиденды”, а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки — повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись», — предупредил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.