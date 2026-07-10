Производитель сыров из Нижегородской области увеличил выработку на 43%

«Специалисты РЦК вместе с командой предприятия разработали комплекс мер по оптимизации. В частности, на производстве стандартизировали процессы в цехе первичной упаковки, что позволило сократить время выполнения операций на 23% и увеличить объем выпуска на 160 упаковок сыра в час. Кроме того, удалось уменьшить потери времени при поиске продукции в камерах вторичного созревания: после оптимизации системы хранения этот процесс ускорился в 22,5 раза — с трех минут до восьми секунд. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на пилотном потоке на 43% и снизить уровень брака на 45%», — рассказал Максим Черкасов.