Производитель сыров из Нижегородской области увеличил выработку на 43%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками «Городецкой сыроварни» из Нижегородской области подвели итоги внедрения инструментов бережливого производства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятию удалось увеличить выработку на пилотном потоке на 43%, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На сегодняшний день «Городецкая сыроварня» является единственной сыроварней в регионе, которая внедряет бережливые технологии. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сыра «Блю Чиз». Доля продажи этой продукции составляет 12% от общей выручки компании.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили в потоке 22 проблемы. Среди них — длительный поиск партии в камере вторичного созревания, трудоемкость на участке первичной упаковки, а также временные потери на этапе выкладки в связи с необходимостью корректировки веса продукта.
«Специалисты РЦК вместе с командой предприятия разработали комплекс мер по оптимизации. В частности, на производстве стандартизировали процессы в цехе первичной упаковки, что позволило сократить время выполнения операций на 23% и увеличить объем выпуска на 160 упаковок сыра в час. Кроме того, удалось уменьшить потери времени при поиске продукции в камерах вторичного созревания: после оптимизации системы хранения этот процесс ускорился в 22,5 раза — с трех минут до восьми секунд. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на пилотном потоке на 43% и снизить уровень брака на 45%», — рассказал Максим Черкасов.
Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 15 сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно обучать своих коллег. Директор «Городецкой сыроварни» Андрей Иванов-Антонов отметил, что после выхода продукции предприятия в федеральные торговые сети организация сосредоточилась на повышении внутренней эффективности и поиске резервов для дальнейшего роста.
«При этом мы не планируем останавливаться: сейчас предприятие вышло на две трети плановой мощности, и вместе с ростом объемов будем продолжать совершенствовать процессы и на других производственных направлениях. До конца 2028 года в планах — распространить инструменты бережливого производства на потоки первичной упаковки полутвердого сыра, а также на производство плавленого сыра и сыра с белой плесенью», — отметил Андрей Иванов-Антонов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.