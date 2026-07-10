В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности станции, сообщил «Росатом».
«Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности ЗАЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прошедший раунд стал уже тринадцатым в таком формате. Делегации возглавили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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