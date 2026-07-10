В Ростовской области ограничили продажу бензина 30 литрами на машину

Для частных транспортных средств установлен лимит не более 30 литров на один легковой автомобиль. Заправка дизельным топливом ограничена 60 литрами на «легковушку», 200 — для грузовиков и специализированного транспорта и 300 литрами для пассажирских межрегиональных автобусов.