В Ростовской области ограничили продажу бензина 30 литрами на машину

В Ростовской области введены временные ограничения на отпуск топлива для стабилизации рынка, сообщает пресс-служба губернатора.
Мера направлена на предотвращение спекуляций и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей, пока идет восстановление ряда нефтеперерабатывающих заводов страны.
Для частных транспортных средств установлен лимит не более 30 литров на один легковой автомобиль. Заправка дизельным топливом ограничена 60 литрами на «легковушку», 200 — для грузовиков и специализированного транспорта и 300 литрами для пассажирских межрегиональных автобусов.
Для автомобилей экстренных и оперативных служб, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, железнодорожников, перевозчиков по муниципальным и межмуниципальным маршрутам горючее продается без ограничений и в приоритетном порядке.
В регионе еженедельно проводятся заседания штаба с участием руководителей всех крупнейших нефтяных компаний. Запасы топлива имеются, поставки осуществляются за счет ресурсов других предприятий сферы нефтепереработки.