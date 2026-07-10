В Ростовской области вручили награды лучшим работникам почтовой связи

По данным ведомства, сегодня в составе УФПС Ростовской области — около 1000 отделений, большая часть из которых расположена в сельской местности. В 2025 году сотрудники обработали порядка 57 млн единиц письменной корреспонденции, включая около 4 млн посылок и бандеролей.