В Ростовской области вручили награды лучшим работникам почтовой связи

В Ростове‑на‑Дону состоялось торжественное собрание ко Дню российской почты, который ежегодно отмечают во второе воскресенье июля. В рамках праздника ведомственными и корпоративными наградами поощрили 82 сотрудника «Почты России» Ростовской области — среди них 28 начальников и заместителей начальников почтовых отделений, 11 почтальонов, а также работники других подразделений.
С видеообращением к участникам выступил генеральный директор Михаил Волков, подчеркнув, что призвание почтовой службы — объединять людей.
Директор УФПС Ростовской области организации Максим Ренжиглов отметил, что, несмотря на стремительные изменения в отрасли, основой работы остаются самоотдача и ежедневный труд сотрудников.
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Копытов подчеркнул, что широкая сеть отделений обеспечивает доступность услуг для разных категорий граждан, а достигнутые результаты — заслуга профессионализма коллектива.
По данным ведомства, сегодня в составе УФПС Ростовской области — около 1000 отделений, большая часть из которых расположена в сельской местности. В 2025 году сотрудники обработали порядка 57 млн единиц письменной корреспонденции, включая около 4 млн посылок и бандеролей.
Своим опытом поделилась начальник почтового отделения Ростова‑на‑Дону Наталья Александрова, которая работает на почте более 20 лет: «Начинала с оператора. Пришла вообще на подмену. И вот на 20 лет “осталась подменять”».