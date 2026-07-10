Московский «Транспортный центр» поставит в Тамбов автобусы на 237 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Транспортный центр» было основано в Москве 6 февраля 2006 года. Компания занимается оптовой торговлей автотранспортными средствами. Уставный капитал предприятия составляет 350 тыс. руб., единственным владельцем выступает Михаил Малинкович. С ноября 2015 года генеральным директором фирмы является Кирилл Иванов. За все время существования с «Транспортным центром» заключили около 150 госконтрактов на общую сумму порядка 2,4 млрд руб. В 2025 году выручка фирмы составила 12,1 млрд руб., что на 4% ниже уровня 2024-го. Чистая прибыль снизилась более значительно — с 493 до 176 млн руб., сократившись на 64%.