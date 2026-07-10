Учёные связали погоню за лайками в соцсетях с признаками депрессии

Учёные изучили по 3,2 тыс. последних твитов каждого участника исследования. Часть пользователей испытывала симптомы депрессии, часть — нет. Авторы работы попытались понять, формируется ли у людей привычка писать чаще после положительной реакции аудитории. По итогам анализа исследователи пришли к выводу, что для уязвимых пользователей лайки могут становиться формой положительного подкрепления, а такая зависимость способна негативно влиять на психическое состояние.