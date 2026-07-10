Неравнодушные помогли Мурманскому океанариуму выплатить долг работникам

МУРМАНСК, 10 июл — РИА Новости. Семь сотрудников Мурманского океанариума, который не может продолжать работу из-за отсутствия лицензии, получили зарплату за период с февраля по май, чуть больше 2,5 миллиона рублей на покрытие долга помогли собрать неравнодушные люди и организации, сообщила РИА Новости директор океанариума Ирина Коротыш.
Второго июня сотрудники Мурманского океанариума опубликовали в соцсетях открытое обращение к губернатору региона с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, в том числе с задолженностью по зарплате. Океанариум лишился лицензии в 2022 году из-за изменившегося законодательства, с тех пор представления не проводятся. Собственник находится в СИЗО Москвы. Глава региона Андрей Чибис 22 июня призвал коллег и депутатов помочь океанариуму и сам перечислил средства.
«Зарплату нам выплатили добрые люди. У нас задолженность была с февраля по май, сейчас у нас уже текущая задолженность есть, но долги выплачены всем в полном объеме. Для нас собрали чуть более 2,5 миллионов», — сказала Коротыш.
Она пояснила, что сейчас не выплачена зарплата за июнь, но этот вопрос находится в стадии решения. Океанариум, напомнила директор, коммерческое предприятие, однако власти, по ее словам, помогают тем, чем могут в данной ситуации, чтобы оздоровить организацию, и океанариум смог начать проводить представления и самостоятельно зарабатывать деньги.
Коротыш уточнила, что помогали не только мурманчане, местные организации и компании, средства перечисляли организации Санкт-Петербурга. Сейчас сбор продолжается. За счет собранных денег удалось приобрести морозильную камеру для рыбы, триммер для покоса травы. Помогают океанариуму и делами — специалисты по ремонту приходят в учреждение и бесплатно выполняют работы.
«Откликались все неравнодушные и поэтому мы думаем, что раз столько народу откликнулось, все-таки наше заведение нужно», — отметила директор.
Она добавила, что для открытия океанариума еще осталось провести некоторые виды работ внутри и снаружи здания, чтобы можно было получить лицензию и начать выступления.
Как сообщили в Ленинском районном суде Мурманска, где были рассмотрены гражданские дела по искам прокурора, «в процессе рассмотрения дела ответчиком в добровольном порядке выплачена задолженность по заработной плате».
«Судом принято решение об удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО “Арктиксервис — Мурманский океанариум” компенсации морального вреда за задержку выплаты заработной платы в размере 10 тысяч рублей в пользу каждого из сотрудников», — говорится в сообщении суда.