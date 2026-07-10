Ретропоезд из Калининграда в Багратионовск за месяц перевёз три тысячи пассажиров

За первый месяц после запуска ретропоезд из Калининграда в Багратионовск перевёз три тысячи пассажиров. В июне состав совершил девять рейсов при почти полной загрузке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Поезд на паровозной тяге продолжит курсировать по маршруту до конца сентября. В составе три вагона, каждый из которых рассчитан на 60 посадочных мест.
Ретропоезд из Калининграда в Багратионовск запустили 2 июня. Во главе состава — локомотив Эр 797−15 на паровой тяге, построенный в начале 1950-х годов.
Стоимость билета в обе стороны составляет 218 рублей. Состав отправляется с Южного вокзала — в 10:30, а из Багратионовска — в 17:10. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки. Оформить проездные документы можно в кассах № 16 и № 17 Южного вокзала. Время в пути занимает чуть более часа. Остановки на маршруте не предусмотрены.