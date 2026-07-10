Ретропоезд из Калининграда в Багратионовск за месяц перевёз три тысячи пассажиров

Стоимость билета в обе стороны составляет 218 рублей. Состав отправляется с Южного вокзала — в 10:30, а из Багратионовска — в 17:10. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки. Оформить проездные документы можно в кассах № 16 и № 17 Южного вокзала. Время в пути занимает чуть более часа. Остановки на маршруте не предусмотрены.