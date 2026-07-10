В Челябинской области после дождей вырос уровень воды в реках и водохранилищах

На вечер 10 июля, а также весь день 11 июля прогнозируют сильные ливни, грозы с крупным градом и даже шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Правда, такие бури, по расчетам метеорологов, разразятся не повсеместно, а лишь в отдельных районах.