В Челябинской области после дождей вырос уровень воды в реках и водохранилищах

После сильных дождей в части водоемов Челябинской области поднялся уровень воды.
— По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Троицком, Кыштымском, Долгобродском, Аргазинском, Верхнеуфайлейском, Нижнеуфалейском, Зюраткульском, Магнитогорском водохранилищах и Поликарповском пруду, — сообщили в региональном министерстве экологии.
При этом в Южноуральском, Шершневском, Малосаткинском водохранилищах и в Миасском городском пруду вода, наоборот, понизилась. В целом за последние сутки амплитуда колебаний воды составила от −22 до +9 сантиметров по отношению к предыдущему дню.
В районе села Новоандреевка в реке Миасс так прибыла вода, что подтопило пойму.
Специалисты называют сложившийся водный режим неустойчивым. И в ближайшие дни ситуация не изменится.
На вечер 10 июля, а также весь день 11 июля прогнозируют сильные ливни, грозы с крупным градом и даже шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Правда, такие бури, по расчетам метеорологов, разразятся не повсеместно, а лишь в отдельных районах.