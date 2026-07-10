Российские исследователи приблизились к пониманию подтипов аутизма

«Новые исследования — это шаг к более точному пониманию аутизма, а не готовый инструмент для семьи или врача. Любая новая категория должна отвечать на один практический вопрос: что она меняет в помощи человеку? Если помогает получить поддержку, планировать услуги и учитывать семью, то она полезна. Если превращается в ярлык и приговор, то она опасна. Поэтому важно видеть не только диагноз, но и человека, и его профиль поддержки», — подчеркнули эксперты Фонда «Обнажённые сердца».