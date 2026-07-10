Россия и МАГАТЭ подтвердили важность поддержания диалога

«Стороны подтвердили важность поддержания постоянного диалога по актуальным вопросам», — говорится в сообщении.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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