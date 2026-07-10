Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам ВСУ по ЗАЭС

«В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия», — говорится в сообщении.