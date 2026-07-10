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Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам ВСУ по ЗАЭС

Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать оценку преступлениям Киева в отношении ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС, сообщила госкорпорация «Росатом».

«В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия», — говорится в сообщении.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

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