В Перми стартовал медицинский международный студенческий проект «Парма»

В пятницу 10 июля в молодежном центре «Кристалл» был торжественно открыт международный проект «Парма». Как рассказали «РГ» в штабе студенческих отрядов Прикамья, в нем принимают участие студенты-медики из Беларуси, Кыргызстана и 19 регионов России, в том числе и Луганской Народной республики.
Два месяца — июль и август — они будут дежурить на постах медсестер, выезжать на вызовы с фельдшерами и помогать пациентам в регистратурах. Для двух десятков местных больниц это хорошая поддержка, а для региона — возможность заранее сформировать кадровый резерв из перспективных молодых специалистов.
В этом сезоне к проекту присоединились 60 старшеклассников. Ребята, планирующие после окончания школы стать врачами, получат опыт официального трудоустройства и познакомятся с медицинской профессией изнутри.
«Проект создан, чтобы помочь молодым специалистам выстроить осознанную профессиональную траекторию, — отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев. — Радует, что Пермский край становится точкой притяжения будущих врачей. Мы не просто ждем ребят в наших медицинских организациях — мы предлагаем реальные карьерные возможности в системе здравоохранения. Уже видим результат: многие участники прошлых лет планируют переезд и трудоустройство именно в Прикамье».
На церемонии открытия трудового проекта участников поприветствовали партнеры и работодатели. Каждому отряду был вручен главный символ отправления в трудовой сезон — путевка. По традиции участники вскрыли капсулу времени и зачитали напутствия от участников проекта 2025 года и над их головами пронесли российский триколор, чтобы все желания во время трудового сезона обязательно сбылись.