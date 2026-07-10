В Перми стартовал медицинский международный студенческий проект «Парма»

На церемонии открытия трудового проекта участников поприветствовали партнеры и работодатели. Каждому отряду был вручен главный символ отправления в трудовой сезон — путевка. По традиции участники вскрыли капсулу времени и зачитали напутствия от участников проекта 2025 года и над их головами пронесли российский триколор, чтобы все желания во время трудового сезона обязательно сбылись.