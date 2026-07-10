В Новокузнецком округе Кузбасса открыли новую врачебную амбулаторию

Современная врачебная амбулатория начала работу в селе Ильинка Новокузнецкого муниципального округа Кузбасса. Учреждение возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«Почти 5 тысяч человек теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом, без долгих поездок в город. В амбулатории светлые, удобные кабинеты, оснащенные всем необходимым. Ее открытие еще один шаг к выполнению запроса наших земляков на развитие первичного звена здравоохранения Кузбасса. Мы системно работаем над этим — не только возводим новые объекты, но и обновляем оборудование, создаем стимулы для прихода молодых специалистов», — рассказал глава региона Илья Середюк.
Новое модульное здание является подразделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. К амбулатории прикреплены 3,7 тысячи взрослых и 1,2 тысячи детей. Там оборудованы физиокабинет, помещения для забора крови, кабинеты приема терапевта, акушерки, педиатра и стоматолога. Потоки детей и взрослых разделены, для маломобильных пациентов установлены пандусы с двусторонним ограждением, имеется кнопка вызова персонала.
В амбулатории на сегодняшний день работают 19 человек, в том числе 13 медицинских работников. Недавно в учреждение трудоустроились три молодых специалиста. Так, по программе «Земский доктор» там начала работу врач-стоматолог Екатерина Анисимова, выпускница Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.
Отметим, что в Новокузнецком округе с 2020 года открыт 41 модульный медпункт. В 2026-м первичное звено здравоохранения муниципалитета пополнится фельдшерско-акушерским пунктом в селе Кругленьком. Всего в Кузбассе за пять лет появилось 245 таких учреждений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.