В Новокузнецком округе Кузбасса открыли новую врачебную амбулаторию

«Почти 5 тысяч человек теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом, без долгих поездок в город. В амбулатории светлые, удобные кабинеты, оснащенные всем необходимым. Ее открытие еще один шаг к выполнению запроса наших земляков на развитие первичного звена здравоохранения Кузбасса. Мы системно работаем над этим — не только возводим новые объекты, но и обновляем оборудование, создаем стимулы для прихода молодых специалистов», — рассказал глава региона Илья Середюк.