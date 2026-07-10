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В Омске утята угодили в ливневку, горожане вызволяют пернатых пострадавших

Из закрытых лотков достали семерых птенцов.

Источник: соцсети Сергея Шелеста

Рабочие дорожной службы вызволили утят, случайно свалившихся в закрытую ливневую канализацию. Эту историю рассказал 10 июля мэр Омска Сергей Шелест.

О беде сообщила неравнодушная горожанка, обратилась в УДХБ. Сотрудники ДЭУ Советского округа обследовали лотки на Красном Пути, где сначала нашли одного птенца. Его вытащили и отнесли к ближайшему водоему.

Позже к поискам подключилось дорожно-эксплуатационное управление Центрального округа, были проверены канализационные лотки и обнаружены еще шесть утят. Всех найденышей выпустили в водоем в окрестностях Старозагородной рощи.

По словам градоначальника, рабочие оперативно откликнулись на просьбу женщины. «В жизни всегда должно быть место добрым делам», — написал он в соцсетях, выложив трогательные фотографии спасенных пернатых.