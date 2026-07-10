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«Росатом»: Киев не подал напряжение на отремонтированную ЛЭП «Днепровская»

«Росатом»: Украина не подала напряжение на отремонтированную ЛЭП «Днепровская».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Напряжение на отремонтированную ЛЭП «Днепровская» для ЗАЭС так и не подано украинской стороной, сообщила госкорпорация «Росатом».

В контексте восстановления электроснабжения ЗАЭС гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил огромную работу по ремонту высоковольтной линии электропередачи «Днепровская», проделанную в последние недели Минобороны России, Росгвардией и специалистами Россетей совместно с коллективом станции.

«Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию», — говорится в сообщении.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

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