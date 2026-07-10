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Жители Красноярска назвали «зарплату мечты»

Для счастья красноярцам не хватает несколько сотен тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты «Авито» провели опрос среди жителей Красноярска о том, какой доход для них стал бы «зарплатой мечты». В среднем сумма составила 197 тысяч рублей.

По данным исследования, 19% опрошенных хотели бы зарабатывать больше 300 тысяч в месяц, еще 17% респондентов хватило бы и 100−150 тысяч. Совсем малое число опрошенных, около 7%, удовлетворились бы зарплатой в 70 тысяч рублей.

Больше четверти опрошенных признались, что не раздумывая бы сменили сферу деятельности или место жительства только ради дохода в 3 раза больше текущего. Еще пятой части достаточно и увеличения всего в 1,5−2 раза для кардинальных изменений в карьерном пути. При этом, активно ищут новую работу с большим доходом всего 9% опрошенных, остальные пока об этом только задумываются.

Еще у респондентов спросили, куда бы они потратили свою большую зарплату, если бы доход внезапно вырос. Большинство опрошенных сказали, что занялись бы своим здоровьем, поехали бы в путешествие и начали формировать финансовую подушку. Также они не отказались бы совершить крупную покупку и отремонтировать жилье. 15% пустили бы доходы на погашение долгов или помощь родственникам.