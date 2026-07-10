Жители Красноярска назвали «зарплату мечты»

Больше четверти опрошенных признались, что не раздумывая бы сменили сферу деятельности или место жительства только ради дохода в 3 раза больше текущего. Еще пятой части достаточно и увеличения всего в 1,5−2 раза для кардинальных изменений в карьерном пути. При этом, активно ищут новую работу с большим доходом всего 9% опрошенных, остальные пока об этом только задумываются.