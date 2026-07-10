Путин поздравил гостей форума о здоровом долголетии с новым сезоном

«Приветствую вас на II Форуме “Россия и мир: тренды здорового долголетия… Вам предстоит продолжить серьезный, содержательный разговор по широкому кругу вопросов, связанных со сбережением и укреплением здоровья людей, повышением качества и продолжительности их жизни, совершенствованием демографической ситуации”, — говорится в тексте телеграммы.