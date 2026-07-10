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Путин поздравил гостей форума о здоровом долголетии с новым сезоном

Путин поприветствовал гостей форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», с началом нового сезона и подчеркнул вклад мероприятия в улучшение демографической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую вас на II Форуме “Россия и мир: тренды здорового долголетия… Вам предстоит продолжить серьезный, содержательный разговор по широкому кругу вопросов, связанных со сбережением и укреплением здоровья людей, повышением качества и продолжительности их жизни, совершенствованием демографической ситуации”, — говорится в тексте телеграммы.

По словам главы государства, форум вновь объединяет известных ученых, врачей, общественных деятелей, экспертов в области медицины и здравоохранения, производителей продуктов питания из разных регионов страны. Эти масштабные задачи требуют консолидации усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса, исследовательских команд и самих граждан.

Он отметил, что достижению этих важных целей служит «Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная в декабре 2025 года.

«Уверен, форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его международный формат, практическая направленность, обмен передовым опытом будут содействовать продвижению ценностей здорового образа жизни и активного долголетия», — добавил президент.

Также он пожелал участникам успешной и плодотворной работы.