Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС

«На встрече были затронуты вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции, их регулярных ротаций, включая конкретные шаги по повышению эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС и в городе Энергодаре», — говорится в сообщении.