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Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС

«Росатом»: Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. России и МАГАТЭ на межведомственных консультациях обсудили повышение эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС, сообщил «Росатом».

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

«На встрече были затронуты вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции, их регулярных ротаций, включая конкретные шаги по повышению эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС и в городе Энергодаре», — говорится в сообщении.

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