Эксперт перечислила главные минусы удаленки

«Большинство коммуникаций становятся функционально полезными, и сотрудники связываются друг с другом для решения конкретных задач, однако пропадает неформальная часть, и люди реже обсуждают идеи, делятся опытом и поддерживают контакт… Вопросы обсуждаются в переписках и онлайн-встречах, где тяжелее считывать эмоции собеседника, из-за чего возникают недопонимания и даже конфликты», — сказала Филиппова «Газете.Ru».