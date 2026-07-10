119 молодых талантов: в Сбере бакалаврам вручили дипломы экономического факультета и Передовой экономической школы ЮФУ

«Это торжественный и волнительный день: четыре поколения моей семьи тоже выпускники ЮФУ. И я рада лично сказать “спасибо” выпускникам, родителям и преподавателям. В каждом из вас столько креатива, энергии и сил. Именно они помогли два года назад нам вместе запустить самый практико-ориентированный курс на профильном факультете. В нём мы сделали акцент на изучение и развитие всех самых передовых, востребованных рынком и нужных каждому выпускнику вуза даже не сегодня, а завтра и послезавтра навыках, знаниях и компетенциях. Видим отличный результат: несколько молодых талантов уже стали частью южной команды Сбера. И мы прямо сегодня готовы рассмотреть каждого получившего сегодня диплом бакалавра экономического факультета ЮФУ на вакансии в Юго-Западном банке. Удачи, уверенности в завтрашнем дне, карьерных и жизненных побед, выпускники! И пусть ваш потенциал будет реализован на все 200%!».