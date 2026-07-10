119 молодых талантов: в Сбере бакалаврам вручили дипломы экономического факультета и Передовой экономической школы ЮФУ

На площадке Юго-Западного Сбербанка прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Экономического факультета Южного федерального университета и первым выпускникам Передовой экономической школы (ПЭШ) — совместного проекта банка и ЮФУ, запущенного в сентябре 2024 года.
Поздравить молодых специалистов пришли Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного Сбербанка Мария Прохорова, управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Мероприятие объединило 350 человек: 119 выпускников, преподавателей, родителей и почётных гостей. Дипломы получили выпускники четырёх направлений бакалавриата Экономического факультета ЮФУ: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Информатика и вычислительная техника», а также 38 выпускников Передовой экономической школы, которые два года под руководством экспертов Сбера погружались в реальную банковскую аналитику, учились работать с большими данными и принимать стратегические решения.
Мария Прохорова, заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка:
«Это торжественный и волнительный день: четыре поколения моей семьи тоже выпускники ЮФУ. И я рада лично сказать “спасибо” выпускникам, родителям и преподавателям. В каждом из вас столько креатива, энергии и сил. Именно они помогли два года назад нам вместе запустить самый практико-ориентированный курс на профильном факультете. В нём мы сделали акцент на изучение и развитие всех самых передовых, востребованных рынком и нужных каждому выпускнику вуза даже не сегодня, а завтра и послезавтра навыках, знаниях и компетенциях. Видим отличный результат: несколько молодых талантов уже стали частью южной команды Сбера. И мы прямо сегодня готовы рассмотреть каждого получившего сегодня диплом бакалавра экономического факультета ЮФУ на вакансии в Юго-Западном банке. Удачи, уверенности в завтрашнем дне, карьерных и жизненных побед, выпускники! И пусть ваш потенциал будет реализован на все 200%!».
Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов вручил дипломы с отличием пятерым выпускникам, чьи научные и прикладные работы были посвящены анализу экономики, социального развития и инвестиционного потенциала Дона.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко вручила представившим лучшие выпускные квалификационные работы выпускникам направлений «Экономика» и «Управление персоналом» дипломы с отличием и медали имени Юрия Андреевича Жданова.
Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета:
«Долгое время главными работодателями для выпускников Экономического факультета были компании в области консалтинга. С одной стороны, таков запрос рынка, с другой стороны это означало, что запрос на чистых экономистов менее артикулирован. Мы посчитали, что нужно двигаться вперед и задавать новые академические и индустриальные традиции подготовки профессионалов в области экономики. ЮФУ и Сбер создали условия для развития практико-ориентированного образования экономистов. Студенты решали реальные задачи банковской сферы, вырабатывая навыки системного и креативного мышления, изучали банковский менеджмент под руководством экспертов Сбера. Обучение в школе проходило с использованием передовых финансовых и аналитических технологий, чтобы максимально приблизить профессиональное образование к требованиям реального рынка труда».
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим подчеркнул, что участники ПЭШ получают практические навыки, которые делают их особенно востребованными на современном рынке труда. И отметил, что Сбер давно сотрудничает с ЮФУ и благодарен ректору Инне Шевченко, декану экономического факультета Наталье Косолаповой и всему факультету за возможность реализовать этот уникальный проект.
Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
«Два года назад мы запустили Передовую экономическую школу — совместный проект Сбера и Южного федерального университета. Его уникальность в том, что студенты не просто изучали теорию, а погружались в реальную финансовую аналитику и работали с большими данными. Наши сотрудники вместе с преподавателями университета вели занятия и разбирали со студентами рабочие процессы и практические бизнес-кейсы. Получилась отличная интеграция теории и практики. Благодаря этому сегодняшние выпускники Передовой школы могут смело шагнуть на современный рынок труда и быть востребованными в крупнейших корпорациях. Конечно же, мы будем рады, если они выберут Сбер в качестве первого места работы».
Первый выпуск Передовой экономической школы подтвердил эффективность модели интеграции университетского образования и корпоративных практик. Выпускники, получившие фундаментальную подготовку и реальный опыт работы в банковской сфере, максимально готовы к профессиональному старту в ведущих компаниях региона и страны.
Артемий Кукаркин, с отличием окончил Передовую экономическую школу экономического факультета ЮФУ, победитель Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по экономике, победитель олимпиады «Высшая лига», призёр Международной олимпиады по финансовой безопасности, награждённый медалью Банка России:
«Во время обучения мы много общались с экспертами Сбера, смогли лучше понять специфику их работы, вместе решали самые актуальные для бизнеса кейсы. Например, учились считать собственный капитал компании, моделировать прогнозы развития бизнеса по разным сценариям. Этот опыт мне очень помог в успешном обучении и развитии как молодому специалисту по экономике. Всем выпускникам желаю настойчивости, веры в себя на пути к любой цели, развития вместе с самыми интересными работодателями и крупными проектами».
Алексей Некрашенко, выпускник направления «Информационные технологии» экономического факультета ЮФУ-2026, сотрудник Сбера:
«В Сбер я попал благодаря очень интересной практике, которую мне предложили пройти на последнем курсе. И вот уже 3 месяца я часть дружной команды банка. Всем студентам советую уже на первых курсах выбирать 2−3 компании, где бы вы хотели ещё до получения диплома пройти полноценную практику с максимальным погружением в бизнес-процессы. Это очень поможет вам в будущем “бесшовно” адаптироваться на первом месте работы и точно знать, как, с кем и в какой атмосфере вы будете вместе добиваться успехов».
Передовая экономическая школа создана для подготовки высококвалифицированных кадров в области экономической аналитики и финансового консалтинга на основе интеграции научно-образовательного потенциала ЮФУ и практико-ориентированного подхода Сбера. Проект готовили с 2023 года при участии проректора по международной и проектной деятельности ЮФУ Максима Бондарева, декана Экономического факультета ЮФУ Натальи Косолаповой, декана Факультета управления ЮФУ Дмитрия Шевченко, а также большой проектной команды Сбера. В первый набор школы в сентябре 2024 года вошли 40 студентов 3-го курса, прошедших конкурсный отбор. В основе обучения — принцип максимального приближения к реальной деятельности банка и с непосредственным участием его экспертов. Студенты решали реальные задачи банковской сферы, вырабатывая навыки системного мышления в конкретных условиях. Преподавание вели не только профессора ЮФУ, но и ведущие сотрудники Сбера. Проект также был направлен на интеграцию студентов в состав проектных команд банка, стимулирование к реализации собственных предпринимательских инициатив и формирование эффективной модели подготовки экономистов на основе сочетания фундаментальности университетского образования и практической подготовки. Выпускники ПЭШ уже в годы учёбы получили преимущество при трудоустройстве.