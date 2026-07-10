Центр «Мой бизнес» в Воронеже организует вебинар для предпринимателей

Вебинар на тему «Как повысить продажи и сервис с помощью контроля качества звонков» проведет центр «Мой бизнес» в Воронеже 16 июля. Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
На встрече участники узнают, как контроль качества звонков влияет на рост продаж и уровень сервиса, разберут успешные примеры звонков и готовые шаблоны чек-листов для контроля качества для продаж и для сервиса. Предпринимателям также расскажут, как разработать скрипты и критерии качества для отдела продаж и отдела сервиса, почему выборочная прослушка звонков не дает ощутимого роста продаж или уровня сервиса и как ИИ-инструменты помогают экономить на контроле качества без потери самого качества.
Спикером на вебинаре выступит Ильдар Тажиров — владелец торгового агентства, бизнес-тренер, консультант, преподаватель Высшей школы экономики. Для участия в мероприятии требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.