Центр «Мой бизнес» в Воронеже организует вебинар для предпринимателей

На встрече участники узнают, как контроль качества звонков влияет на рост продаж и уровень сервиса, разберут успешные примеры звонков и готовые шаблоны чек-листов для контроля качества для продаж и для сервиса. Предпринимателям также расскажут, как разработать скрипты и критерии качества для отдела продаж и отдела сервиса, почему выборочная прослушка звонков не дает ощутимого роста продаж или уровня сервиса и как ИИ-инструменты помогают экономить на контроле качества без потери самого качества.