Люлин: духовное возрождение России невозможно остановить

«Приезжают люди из Шахуньи, соседних деревень, ребята из “Движения первых”, чтобы помолиться и потрудиться. Все признают, что время сейчас непростое. Бизнес и простые люди жертвуют средства на СВО, поэтому работы в храме замедлились. Но не остановились! Присутствующий с нами руководитель агрохолдинга “Руслакто” Александр Маликов пообещал взять над храмом шефство».