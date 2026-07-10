Люлин: духовное возрождение России невозможно остановить

Перспективы возрождения храма в селе Хмелевицы Шахунского муниципального округа обсуждаются с представителями местной власти, сообщил председатель Заксобрания Евгений Люлин в своем макс-канале.
По словам спикера регионального парламента, церковь в этом селе является самым древним каменным зданием. Ее построили в начале XIX века. В советские годы храм отдали под нужды Дома культуры, благодаря чему сохранились крепкие стены и первый ярус колокольни.
«Узнал, что храм Святой Живоначальной Троицы в Хмелевицах при царе назывался Макарьевским, а один из трех его престолов был посвящен святому Макарию Желтоводскому и Унженскому. Сердце екнуло, поскольку главная святыня моей малой родины Лысковского района, конечно же, Макарьевский монастырь. Точно не обошлось без участия святого Макария!», — отметил Люлин.
В XVII веке монахи из Ветлужского уезда возвели в Хмелевицах первую, еще деревянную, церковь. Позже вокруг нее стали селиться люди. В 1813 году был построен храм в камне. Общий вес колоколов превышал 5,5 тонн, а самый крупный колокол весил почти 3 тонны.
Председатель Заксобрания подчеркнул, что сегодня восстановлением сельского храма активно занимаются многие неравнодушные.
«Приезжают люди из Шахуньи, соседних деревень, ребята из “Движения первых”, чтобы помолиться и потрудиться. Все признают, что время сейчас непростое. Бизнес и простые люди жертвуют средства на СВО, поэтому работы в храме замедлились. Но не остановились! Присутствующий с нами руководитель агрохолдинга “Руслакто” Александр Маликов пообещал взять над храмом шефство».
Люлин выразил уверенность, что духовное возрождение России нельзя и невозможно остановить. В ближайшие годы, по его словам, восстановят и этот храм.
«Верю, что в ближайшие годы в Хмелевицах вознесется ввысь прекрасный возрожденный храм Святой Троицы. С пятью куполами и колокольней. И понесется по округе малиновый звон ее колоколов. Пусть так будет!», — подытожил Евгений Люлин.
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