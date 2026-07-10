В Ростовской области введены временные ограничения на отпуск топлива

Для частных лиц на АЗС лимит на бензин составляет 30 л на одно транспортное средство, на дизельное топливо — не более 60 л для легкового автомобиля, 200 л — для грузовиков и 300 л — для пассажирского транспорта на межрегиональных маршрутах.