В Беларуси партию популярной халвы снимают с продажи из-за кадмия в составе. Об этом сообщает телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
Сотрудниками Госсаннадзора Ельского района в июле 2026 года в продаже была обнаружена партия популярной халвы, которая не соответствует требованиям безопасности.
Речь идет про халву «Эконом» от ООО «Азовская кондитерская фабрика» (Мытищи, Россия) массой 350 грамм. В ее составе было превышено содержание кадмия.
Партию популярной халвы снимают с продажи в Беларуси из-за кадмия. Фото: телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — сказано в сообщении.
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