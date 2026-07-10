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В Беларуси партию популярной халвы снимают с продажи из-за кадмия в составе

Партию популярной халвы снимают с продажи в Беларуси из-за кадмия.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси партию популярной халвы снимают с продажи из-за кадмия в составе. Об этом сообщает телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

Сотрудниками Госсаннадзора Ельского района в июле 2026 года в продаже была обнаружена партия популярной халвы, которая не соответствует требованиям безопасности.

Речь идет про халву «Эконом» от ООО «Азовская кондитерская фабрика» (Мытищи, Россия) массой 350 грамм. В ее составе было превышено содержание кадмия.

Партию популярной халвы снимают с продажи в Беларуси из-за кадмия. Фото: телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — сказано в сообщении.

Ранее МАРТ увидел нарушение в рекламе Гродненского мясокомбината.

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