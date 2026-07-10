Мама детей с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно, сообщил Соцфонд

Уточняется, что отец получает такое право в 55 лет при стаже 20 лет и величине не менее 30 пенсионных баллов. Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.