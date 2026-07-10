Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама детей с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно, сообщил Соцфонд

Соцфонд: мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при трудовом стаже от 15 лет и наличии не менее 30 пенсионных баллов, сообщил Соцфонд на платформе «Макс».

«Воспользоваться льготой может один из родителей: мама в 50 лет при стаже от 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отец получает такое право в 55 лет при стаже 20 лет и величине не менее 30 пенсионных баллов. Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.

Дата и срок установления инвалидности ребенку значения не имеют. Базовое требование для назначения этой льготы заключается в том, что ребенок с инвалидностью должен воспитываться в семье как минимум до достижения им восьмилетнего возраста.