Губернатор Бочаров встретился с активом Алексеевского района

Отдельное поручение главы региона касается содержания дорог: губернатор потребовал найти дополнительные решения для сохранения уже отремонтированных участков. Он отметил, что все ранее намеченные планы по району выполняются в срок и с должным качеством, ресурсы выделяются в полном объёме.