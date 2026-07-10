Двух нижегородских бизнесменов наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии

В Россельхознадзоре напомнили, что продавать лекарства для животных в розницу разрешено только при наличии соответствующей лицензии. Кроме того, в обороте могут находиться лишь препараты, зарегистрированные в России, а также лекарства, изготовленные лицензированными аптечными и ветеринарными организациями.