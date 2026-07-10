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В Прикамье молодым педагогам начнут выплачивать по 1 млн рублей

В регионе запустят новый проект «Пермский земский учитель».

Источник: Комсомольская правда

Глава региона поручил краевому Минобру разработать программу для привлечения педагогов в сельские школы и малые города Прикамья. Новый проект «Пермский земский учитель» предусмотрит выплаты по 1 млн руб.

Единовременную выплату предоставят учителям приоритетных предметов — математики, информатики, физики, химии и биологии. Старт проекта запланирован на следующий год.

Учителя из других регионов, готовые переехать в Пермский край, смогут получить региональную выплату в 1 млн руб. дополнительно к федеральным 1 млн руб. по программе «Земский учитель».