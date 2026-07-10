Три новых памятника природы создали в Самарской области

В Самарской области создали три новых памятника природы регионального значения. Их общая площадь составляет 6,8 тысяч гектаров. Статус особо охраняемых природных территорий получили «Овраг Куркульный», «Майтуга» и «Оползневые террасы у села Новодевичье». Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.